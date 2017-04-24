Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 312,02 тенге за доллар

Алматы. 24 апреля. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге укрепился на 72 тиына и составил 312,02 тенге за доллар, сообщается на сайте биржи.

"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 312,02 тенге за доллар (-0,72 тенге), объем торгов - 174 250 тыс. USD (+143 150 тыс. USD)", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.

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