Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге укрепился на 0,54 тенге и составил 318,88 тенге за доллар, сообщается на сайте биржи.
"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 318,88 тенге за доллар (-0,54 тенге), объем торгов - 53 100 тыс. USD (+28 200 тыс. USD)", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.
В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.
Просмотров: 2510
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter