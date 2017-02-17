Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге укрепился на 0,54 тенге и составил 318,88 тенге за доллар, сообщается на сайте биржи.

"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 318,88 тенге за доллар (-0,54 тенге), объем торгов - 53 100 тыс. USD (+28 200 тыс. USD)", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.

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