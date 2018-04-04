Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 319,90 тенге за доллар

Алматы. 4 апреля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) в среду составил 319,90 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 319,90 тенге за доллар (-0,47 тенге), объем торгов - 53 950 тыс. USD (+4 250 тыс. USD)" - сообщается на сайте биржи.

В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.

Просмотров: 4190