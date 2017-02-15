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Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 321,45 тенге за доллар15.02.2017
Экономика  11:35

Алматы. 15 февраля. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге укрепился на 1,04 тенге и составил 321,45 тенге за доллар, сообщается на сайте биржи.

"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 321,45 тенге за доллар (-1,04 тенге), объем торгов - 50 400 тыс. USD (+16 050 тыс. USD)", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.


В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.
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