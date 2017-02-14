Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 322,55 тенге за доллар

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Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 322,55 тенге за доллар14.02.2017
Экономика  11:30

Алматы. 14 февраля. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге понизился на 60 тиынов и составил 322,55 тенге за доллар, сообщается на сайте биржи.

"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 322,55 тенге за доллар (+0,60 тенге), объем торгов - 34 350 тыс. USD (+9 350 тыс. USD)", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.
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