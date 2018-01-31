Алматы. 31 января. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) в среду составил 322,63 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 322,63 тенге за доллар (+0,20 тенге), объем торгов - 23 250 тыс. USD (-36 000 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

В торгах приняли участие 19 членов валютного рынка KASE.

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