Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 323,75 тенге за доллар

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Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 323,75 тенге за доллар09.02.2017
Экономика  11:45

Алматы. 9 февраля. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге укрепился на 87 тиынов и составил 323,75 тенге за доллар, сообщается на сайте биржи.

"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 323,75 тенге за доллар (-0,87 тенге), объем торгов - 39 500 тыс. USD (-350 тыс. USD)", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.


В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.
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