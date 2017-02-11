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Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 323,78 тенге за доллар10.02.2017
Экономика  11:35

Алматы. 10 февраля. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге укрепился на 18 тиынов и составил 323,78 тенге за доллар, сообщается на сайте биржи.

"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 323,78 тенге за доллар (-0,18 тенге), объем торгов - 31 600 тыс. USD (-7 900 тыс. USD)", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.


В торгах приняли участие 18 членов валютного рынка KASE.
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