Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 323,96 тенге за доллар

Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге укрепился на 28 тиынов и составил 323,96 тенге за доллар, сообщается на сайте биржи.

"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 323,96 тенге за доллар (-0,28 тенге), объем торгов - 17 750 тыс. USD (-40 300 тыс. USD)", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.

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