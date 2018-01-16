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Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 328,05 тенге за доллар16.01.2018
Экономика  11:23

Астана. 16 января. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD), передает Kazakhstan Today.

В торгах приняли участие 23 члена валютного рынка KASE.


Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 328,05 тенге за доллар, объем торгов - 212 600 тыс. USD.


По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.
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Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 328,05 тенге за доллар
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