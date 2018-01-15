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Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 329,46 тенге за доллар15.01.2018
  • Фото: m.vesti.kz
Экономика  11:28

Алматы. 15 января. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) cредневзвешенный курс тенге составил 329,46 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге составил 329,46 тенге за доллар, объем торгов - 6 800 тыс. USD", - говорится в сообщении биржи.

В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.
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