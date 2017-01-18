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Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 330,52 тенге за доллар18.01.2017
Экономика  11:18

Алматы. 18 января. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге укрепился на 2,16 тенге и составил 330,52 тенге за доллар, сообщается на сайте биржи.

"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 330,52 тенге за доллар (-2,16 тенге), объем торгов - 54 500 тыс. USD (+32 500 тыс. USD)", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

В торгах приняли участие 19 членов валютного рынка KASE.
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