Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 330,91 тенге за доллар

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Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 330,91 тенге за доллар19.01.2017
Экономика  11:26

Алматы. 19 января. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге понизился на 36 тиынов и составил 330,91 тенге за доллар, сообщается на сайте биржи.

"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 330,91 тенге за доллар (+0,36 тенге), объем торгов - 40 800 тыс. USD (-13 700 тыс. USD)", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.
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