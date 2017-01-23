Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 331,66 тенге за доллар

Алматы. 23 января. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге укрепился на 21 тиын и составил 331,66 тенге за доллар, сообщается на сайте биржи.

"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 331,66 тенге за доллар (-0,21 тенге), объем торгов - 44 050 тыс. USD (+13 900 тыс. USD)", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.

Просмотров: 687