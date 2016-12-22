Алматы. 22 декабря. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) cредневзвешенный курс тенге укрепился на 1,16 тенге и составил 331,74 тенге за доллар, сообщается на сайте биржи.

"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 331,74 тенге за доллар (-1,16 тенге), объем торгов - 71 450 тыс. USD (-7 950 тыс. USD)", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.

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