Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
26 декабря 2017
  • 17
  • :
  • 57
Все области
Ливни
днем 9º    ночью 2º
17:00
.
Aнонс

Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 332,37 тенге за доллар26.12.2017
Экономика  11:26

Алматы. 26 декабря. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге составил 332,37 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге составил 332,37 тенге за доллар, объем торгов - 197 950 тыс. USD", - говорится в сообщении биржи.

В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.
Просмотров: 2921
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   экономика
26.12.2017   13:15
Задолженность потребителей коммунальных услуг в Казахстане снизилась на 11%
26.12.2017   11:26
Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 332,37 тенге за доллар
26.12.2017   00:46
Президент Казахстана о топливном кризисе: полное головотяпство
26.12.2017   00:09
Назарбаев подтвердил планы газификации Астаны
25.12.2017   23:03
Казахстанцев научат вкладывать деньги в акции - Назарбаев
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today