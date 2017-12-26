Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 332,37 тенге за доллар

Алматы. 26 декабря. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге составил 332,37 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.
"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге составил 332,37 тенге за доллар, объем торгов - 197 950 тыс. USD", - говорится в сообщении биржи.
В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.
Просмотров: 2921
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter