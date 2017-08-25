Алматы. 25 августа. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге снизился на 1,26 тенге и составил 332,48 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 332,48 тенге за доллар (+1,26 тенге), объем торгов - 24 450 тыс. USD (-166 400 тыс. USD).

В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.

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