Алматы. 10 января. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондов й биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге понизился на 2,10 тенге и составил 332,64 тенге за доллар, сообщается на сайте биржи.

"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 332,64 тенге за доллар (+2,10 тенге), объем торгов - 15 550 тыс. USD (-30 000 тыс. USD)", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.

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