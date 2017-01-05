Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 334,67 тенге за доллар

Алматы. 4 января. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) составил 334,67 тенге за доллар, сообщается на сайте биржи.
"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 334,67 тенге за доллар (+1,38 тенге), объем торгов - 7450 тыс. USD (-28 600 тыс. USD)", - указывается в сообщении, передает Kazakhstan Today.
Также отмечается, что средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 48,3757 тенге за юань (+0,4090 тенге), объем торгов - 700 тыс. юаней (+100 тыс. юаней).
В торгах приняли участие 16 членов валютного рынка KASE.
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