Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 335,85 тенге за доллар

Алматы. 14 июня. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге понизился до 335,85 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 335,85 тенге за доллар (+0,18 тенге), объем торгов - 31 900 тыс. USD (-26 300 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,3630 тенге за рубль (+0,0310 тенге), объем торгов - 20 000 тыс. рублей (-5 000 тыс. рублей).

В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.

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