Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 365,44 тенге за доллар

Алматы. 24 октября. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) в среду составил 365,44 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.
По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 365,44 тенге за доллар (+4,29 тенге), объем торгов - 71 100 тыс. USD (-153 000 тыс. USD), сообщается на сайте биржи.
В торгах приняли участие 19 банков.
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