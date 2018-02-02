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Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE укрепился до 321,51 тенге за доллар02.02.2018
Экономика  11:16

Алматы. 2 февраля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс в тенге составил по итогам утренней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) повысился на 1,22 тенге и составил 321,51 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.


Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 321,51 тенге за доллар (-1,22 тенге), объем торгов - 41 550 тыс. USD (+23 650 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

В торгах приняли участие 22 члена валютного рынка KASE.
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