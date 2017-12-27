Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE укрепился до 331,14 тенге за доллар

Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) укрепился до 331,14 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.
"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 331,14 тенге за доллар (-1,22 тенге), объем торгов - 188 350 тыс. USD (-9 600 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.
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