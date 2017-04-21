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Средневзвешенный курс тенге на утренних торгах KASE составил 312,33 тенге за доллар20.04.2017
Экономика  11:39

Алматы. 20 апреля. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге понизился на 87 тиынов и составил 312,33 тенге за доллар, сообщается на сайте биржи.

"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 312,33 тенге за доллар (+0,87 тенге), объем торгов - 103 000 тыс. USD (+54 750 тыс. USD)", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.
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Фото: www.time.kz
Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE составил 312,38 тенге за доллар
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