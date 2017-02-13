Средневзвешенный курс тенге на утренних торгах KASE составил 321,66 тенге за доллар

Алматы. 13 февраля. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге укрепился на 1,64 тенге и составил 321,66 тенге за доллар, сообщается на сайте биржи.

"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 321,66 тенге за доллар (-1,64 тенге), объем торгов - 25 000 тыс. USD (-6 600 тыс. USD)", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.

Просмотров: 3446