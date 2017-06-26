Средневзвешенный курс тенге на утренних торгах KASE составил 325,27 тенге за доллар

Алматы. 26 июня. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге укрепился на 1,61 тенге и составил 325,27 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.
"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 325,27 тенге за доллар (-1,61 тенге), объем торгов - 57 450 тыс. USD (+19 150 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.
В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.
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