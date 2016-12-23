Средневзвешенный курс тенге на утренних торгах KASE составил 328,18 тенге за доллар

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Средневзвешенный курс тенге на утренних торгах KASE составил 328,18 тенге за доллар23.12.2016
Экономика  11:47

Алматы. 23 декабря. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге укрепился на 3,91 тенге и составил 328,18 тенге за доллар, сообщается на сайте биржи.

"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 328,18 тенге за доллар (-3,91 тенге), объем торгов - 190 600 тыс. USD (+119 150 тыс. USD)", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

В торгах приняли участие 27 членов валютного рынка KASE.
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