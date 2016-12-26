Средневзвешенный курс тенге на утренних торгах KASE составил 332,91 тенге за доллар

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Средневзвешенный курс тенге на утренних торгах KASE составил 332,91 тенге за доллар26.12.2016
Экономика  11:45

Алматы. 26 декабря. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге составил 332,91 тенге за доллар, сообщается на сайте биржи.

"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге составил 332,91 тенге за доллар, объем торгов - 119 400 тыс. USD", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

По информации биржи, торги долларом США с расчетами Т+0 в тенге сегодня на KASE не проводятся в связи с праздничным днем 26 декабря 2016 года (Christmas Day) в США, Великобритании и Германии. В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.
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