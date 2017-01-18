Алматы. 17 января. Kazakhstan Today - По итогам утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) средневзвешенный курс тенге составил 333,27 тенге за доллар, сообщается на сайте биржи.

"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 333,27 тенге за доллар, объем торгов - 22 000 тыс. USD", - говорится в сообщении, передает Kazakhstan Today.

В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.

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