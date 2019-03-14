Средневзвешенный курс тенге по итогам двух сессий KASE повысился до 369,98 тенге за доллар

Алматы. 6 декабря. Kazakhstan Today - По итогам утренней и дневной сессий Казахстанской фондовой биржи средневзвешенный курс тенге составил 369,98 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.





Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 369,98 тенге за доллар (-1,82 тенге), суммарный объем торгов - 111 300 тыс. USD (+3 800 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.





Кроме этого, средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам двух сессий составил 5,5626 тенге за рубль (-0,0009 тенге), суммарный объем торгов - 8 000 тыс. рублей (-12 000 тыс. рублей).





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