Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 322,43 тенге за доллар

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Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 322,43 тенге за доллар30.01.2018
Экономика  15:50

Алматы. 30 января. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) во вторник по сравнению с понедельником понизился на 0,18 тенге до 322,43 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 322,43 тенге за доллар (+0,18 тенге), суммарный объем торгов - 109 650 тыс. USD (-30 550 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

В торгах приняли участие 24 банка.

Также сообщается, что на дневной сессии KASE средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 322,45 тенге за доллар США при объеме торгов 50 400 тыс. долларов США.

Средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 398,73 тенге за евро при объеме торгов 300 тыс. евро.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7352 тенге за рубль при объеме торгов 65 000 тыс. рублей.
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