Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 331,83 тенге за доллар

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Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 331,83 тенге за доллар06.06.2018
Экономика  16:09

Алматы. 6 июня. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в среду по сравнению с четвергом понизился на 0,92 тенге до 331,83 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 331,83 тенге за доллар (+0,92 тенге), суммарный объем торгов - 101 800 тыс. USD (-28 900 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,3539 тенге за рубль (+0,0074 тенге), суммарный объем торгов - 46 800 тыс. рублей (+18 800 тыс. рублей).
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