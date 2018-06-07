Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
7 июня 2018
  • 20
  • :
  • 17
Новости регионов
26º Преимущественно облачно
днем 36º    ночью 23º
17:00
.
Aнонс

Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 333,08 тенге за доллар07.06.2018
Экономика  16:07

Алматы. 7 июня. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в четверг по сравнению со средой понизился до 333,08 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 333,08 тенге за доллар (+1,25 тенге), суммарный объем торгов - 219 900 тыс. USD (+118 100 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,4005 тенге за рубль (+0,0466 тенге), суммарный объем торгов - 61 000 тыс. рублей (+14 200 тыс. рублей).
Просмотров: 2438
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   экономика
07.06.2018   17:43
В Карагандинской области строится солнечная электростанция мощностью 40 МВт
07.06.2018   16:07
Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 333,08 тенге за доллар
07.06.2018   11:37
По итогам утренней сессии на KASE средневзвешенный курс тенге составил 331,87 тенге за доллар
07.06.2018   10:31
Фото: http://atameken.kz
Фонд социального медстрахования с начала года оплатил медорганизациям Казахстана 325,2 млрд тенге
06.06.2018   17:02
В Жезказгане в текущем году начнут масштабную реконструкцию водопроводных сетей
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today