Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 333,08 тенге за доллар

Алматы. 7 июня. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в четверг по сравнению со средой понизился до 333,08 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 333,08 тенге за доллар (+1,25 тенге), суммарный объем торгов - 219 900 тыс. USD (+118 100 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,4005 тенге за рубль (+0,0466 тенге), суммарный объем торгов - 61 000 тыс. рублей (+14 200 тыс. рублей).

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