Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 333,87 тенге за доллар

Алматы. 26 октября. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в четверг по сравнению со средой понизился на 0,93 тенге до 333,87 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 333,87 тенге за доллар (+0,93 тенге), суммарный объем торгов - 111 650 тыс. USD (-101 450 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

В торгах приняли участие 26 банков.

Также сообщается, что на дневной сессии по результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 333,98 тенге за доллар США при объеме торгов 63 800 тыс. долларов США.

Средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 395,65 тенге за евро при объеме торгов 300 тыс. евро.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7967 тенге за рубль при объеме торгов 65 000 тыс. рублей.

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