Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 334,00 тенге за доллар

Алматы. 30 октября. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник по сравнению с пятницей понизился на 0,40 тенге до 334,00 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 334,00 тенге за доллар (-0,40 тенге), суммарный объем торгов - 120 200 тыс. USD (+13 800 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

В торгах приняли участие 28 банков.

Также сообщается, что на дневной сессии KASE средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 333,98 тенге за доллар США при объеме торгов 93 900 тыс. долларов США.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7594 тенге за рубль при объеме торгов 70 000 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 50,1600 тенге за юань при объеме торгов 100 тыс. юаней;

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