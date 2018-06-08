Алматы. 8 июня. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в пятницу по сравнению с четвергом понизился на 0,94 тенге, до 334,02 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 334,02 тенге за доллар (+0,94 тенге), суммарный объем торгов - 249 300 тыс. USD (+29 400 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,3436 тенге за рубль (-0,0569 тенге), суммарный объем торгов - 48 700 тыс. рублей (-12 300 тыс. рублей).

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