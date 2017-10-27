Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 334,40 тенге за доллар

Алматы. 27 октября. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в пятницу по сравнению с четвергом понизился на 0,53 тенге до 334,40 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 334,40 тенге за доллар (+0,53 тенге), суммарный объем торгов - 106 400 тыс. USD (-5 250 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

В торгах приняли участие 26 банков.

Также сообщается, что на дневной сессии по результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 334,54 тенге за доллар США при объеме торгов 65 450 тыс. долларов США.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7784 тенге за рубль при объеме торгов 68 600 тыс. рублей.

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