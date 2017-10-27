Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
27 октября 2017
  • 17
  • :
  • 58
Все области
18º Переменная облачность
днем 19º    ночью 12º
17:00
.
Aнонс

Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 334,40 тенге за доллар27.10.2017
Экономика  15:47

Алматы. 27 октября. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в пятницу по сравнению с четвергом понизился на 0,53 тенге до 334,40 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 334,40 тенге за доллар (+0,53 тенге), суммарный объем торгов - 106 400 тыс. USD (-5 250 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

В торгах приняли участие 26 банков.

Также сообщается, что на дневной сессии по результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 334,54 тенге за доллар США при объеме торгов 65 450 тыс. долларов США.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7784 тенге за рубль при объеме торгов 68 600 тыс. рублей.
Просмотров: 292
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   экономика
27.10.2017   15:47
Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 334,40 тенге за доллар
27.10.2017   14:45
В Алматы стартует очередной Инновационный конгресс на тему технологического предпринимательства
27.10.2017   11:29
Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE понизился до 334,17 тенге за доллар
26.10.2017   15:47
Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 333,87 тенге за доллар
26.10.2017   15:14
Павлодарский НПЗ в течение трех дней выйдет на полную мощность
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today