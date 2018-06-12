Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 334,50 тенге за доллар

Алматы. 12 июня. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) во вторник по сравнению с понедельником понизился на 0,70 тенге до 334,50 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

"Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 334,50 тенге за доллар (+0,70 тенге), суммарный объем торгов - 71 400 тыс. USD (+3 650 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

В торгах приняли участие 22 банка.

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