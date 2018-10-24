Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 365,82 тенге за доллар

Алматы. 24 октября. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в среду, по сравнению со вторником, понизился на 4,67 тенге и составил 365,82 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 365,82 тенге за доллар (+4,67 тенге), суммарный объем торгов - 151 700 тыс. USD (-163 500 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,5826 тенге за рубль (+0,0354 тенге), суммарный объем торгов - 32 900 тыс. рублей (-3 100 тыс. рублей).

По результатам торгов на спот-рынке, средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 366,16 тенге за доллар США при объеме торгов 80 600 тыс. долларов США; средневзвешенный курс евро с расчетами Т+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 419,61 тенге за евро при объеме торгов 400 тыс. евро; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,5894 тенге за рубль при объеме торгов 17 900 тыс. рублей.

В торгах приняли участие 19 банков.

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