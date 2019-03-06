Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 368,56 тенге за доллар

Алматы. 29 октября. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник по сравнению с пятницей понизился на 0,02 тенге, до 368,56 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.





Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 368,56 тенге за доллар (+0,02 тенге), суммарный объем торгов - 87 200 тыс. USD (-34 850 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.





Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,6077 тенге за рубль (-0,0107 тенге), суммарный объем торгов - 16 200 тыс. рублей (-8 800 тыс. рублей).





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