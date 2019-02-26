Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 371,19 тенге за доллар

Алматы. 7 ноября. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в среду, по сравнению со вторником, понизился на 0,34 тенге и составил 371,19 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.





Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 371,19 тенге за доллар (+0,34 тенге), суммарный объем торгов - 57 100 тыс. USD (-2 500 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.





По результатам торгов на спот-рынке, средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 371,39 тенге за доллар США при объеме торгов 34 900 тыс. долларов США; средневзвешенный курс евро с расчетами Т+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 425,15 тенге за евро при объеме торгов 200 тыс. евро; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,6257 тенге за рубль при объеме торгов 30 400 тыс. рублей; средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 53,6900 тенге за юань при объеме торгов 100 тыс. юаней.





В торгах приняли участие 19 банков.





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