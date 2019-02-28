Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 371,35 тенге за доллар

Алматы. 21 декабря. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в пятницу по сравнению с четвергом понизился на 0,59 тенге, до 371,35 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.





Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 371,35 тенге за доллар (+0,59 тенге), суммарный объем торгов - 352 300 тыс. USD (+74 250 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.





Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,4599 тенге за рубль, суммарный объем торгов - 96 000 тыс. рублей.





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