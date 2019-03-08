Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 372,83 тенге за доллар

Алматы. 27 ноября. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) во вторник по сравнению с понедельником понизился на 1,80 тенге, до 372,83 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.





Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 372,83 тенге за доллар (+1,80 тенге), суммарный объем торгов - 86 950 тыс. USD (+10 300 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.





Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,5784 тенге за рубль (-0,0132 тенге), суммарный объем торгов - 27 000 тыс. рублей (+20 000 тыс. рублей).





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