Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 375,15 тенге за доллар

Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в четверг по сравнению со средой понизился на 1,59 тенге, до 375,15 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.





Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 375,15 тенге за доллар (+1,59 тенге), суммарный объем торгов - 155 500 тыс. USD (+25 650 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.





Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,4583 тенге за рубль, суммарный объем торгов - 46 300 тыс. рублей.





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