Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE понизился до 376,06 тенге за доллар

Алматы. 11 января. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) в пятницу по сравнению с четвергом понизился на 1,43 тенге, до 376,06 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.





Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 376,06 тенге за доллар (+1,43 тенге), суммарный объем торгов - 90 350 тыс. USD (-15 400 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.





Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,6319 тенге за рубль (+0,0238 тенге), суммарный объем торгов - 21 200 тыс. рублей (-43 800 тыс. рублей).





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