Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE повысился до 332,36 тенге за доллар

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Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE повысился до 332,36 тенге за доллар26.12.2017
  • Фото: www.time.kz
Экономика  16:13

Алматы. 26 декабря. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) повысился на 0,96 тенге и составил 332,36 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 332,36 тенге за доллар (-0,96 тенге), суммарный объем торгов - 264 100 тыс. USD (+193 100 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.

По итогам дневной сессии, по результатам торгов на спот-рынке, средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 332,35 тенге за доллар США при объеме торгов 66 150 тыс. долларов США.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7512 тенге за рубль при объеме торгов 65 200 тыс. рублей.

В торгах приняли участие 25 банков.
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