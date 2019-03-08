Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE повысился до 364,95 тенге за доллар

Алматы. 20 ноября. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) во вторник по сравнению с понедельником повысился на 2,35 тенге, до 364,95 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.





Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 364,95 тенге за доллар (-2,35 тенге), суммарный объем торгов - 215 600 тыс. USD (+82 150 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.





Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,5677 тенге за рубль (+0,0021 тенге), суммарный объем торгов - 28 100 тыс. рублей (-11 500 тыс. рублей).





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