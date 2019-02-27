Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE повысился до 367,27 тенге за доллар

Алматы. 22 ноября. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой биржи (KASE) в четверг по сравнению со средой повысился на 1,01 тенге, до 367,27 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.





Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 367,27 тенге за доллар (-1,01 тенге), суммарный объем торгов - 139 450 тыс. USD (-26 300 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.





Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,6079 тенге за рубль (+0,0223 тенге), суммарный объем торгов - 18 000 тыс. рублей (-15 000 тыс. рублей).





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