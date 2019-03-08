Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE повысился до 371,08 тенге за доллар

Алматы. 8 ноября. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в четверг по сравнению со средой повысился на 0,11 тенге, до 371,08 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.





Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 371,08 тенге за доллар (-0,11 тенге), суммарный объем торгов - 101 450 тыс. USD (+44 350 тыс. USD.)", - сообщается на сайте биржи.





Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,6140 тенге за рубль (-0,0117 тенге), суммарный объем торгов - 15 000 тыс. рублей (-15 400 тыс. рублей).





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