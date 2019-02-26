Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE повысился до 377,73 тенге за доллар

Алматы. 24 января. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в четверг по сравнению со средой повысился на 0,81 тенге, до 377,73 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.





Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 377,73 тенге за доллар (-0,81 тенге), суммарный объем торгов - 173 450 тыс. USD (+61 750 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.





Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,7245 тенге за рубль (+0,0133 тенге), суммарный объем торгов - 20 000 тыс. рублей (+8 000 тыс. рублей).





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